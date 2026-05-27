栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取ったことがわかりました。この事件は5月14日、栃木・上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたもので、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人が強盗殺人の疑いで逮捕されています。その後の捜査関係者への取材で、押収したスマートフォンの解析などから事件を主導