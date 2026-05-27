中国の王毅外相はアメリカとイランの停戦をめぐり、双方に歩み寄りを求めました。【映像】王毅外相「一歩一歩の進展が平和への希望をもたらす」中国・王毅外相「長年の懸案の解決には時間がかかるが、交渉の一歩一歩の進展が平和への希望をもたらす」王毅外相は26日、国連安保理の会合後に記者会見でこのように述べ、アメリカとイラン、双方に歩み寄りを求めました。また、仲介国・パキスタンのムニール元帥と会談したことを