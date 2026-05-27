『文化放送ライオンズナイタースペシャル堀口文宏のラジオフルスイング』でお送りしている「ファームにフルスイング！」。第3回の放送は育成ドラフト1位で入団したルーキー・新井唯斗選手をピックアップしました。 パーソナリティ・堀口文宏さん（あさりど）からの15の質問に、新井選手にアンケート形式でお答えいただきました。 1．身長、体重、足のサイズ 183cm、80kg、28cmです。 2