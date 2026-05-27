「小出さんのショートドラマ初主演作『3000万稼げ！』は好調で、4月1日に配信が始まって以降ランキング1位をキープしています」こう語るのは制作関係者。’17年の不祥事によって芸能界から遠ざかることとなった小出恵介（42）だが、徐々に復活の兆しを見せているという。「小出さんは4月クールの連続ドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）に出演し、実に9年ぶりの地上波復帰となりました。それに続き、ショートドラマアプリ