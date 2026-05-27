『ボートの時間！』出演の関西在住インフルエンサー・星玲奈が初グラビア！デジタル写真集『せれな。』が好評発売中！ 【デジタル限定】星玲奈写真集「せれな。」表紙 © 飯岡拓也／集英社 関西在住のインフルエンサー・星玲奈が、5月20日に自身初のデジタル写真集『せれな。』を発売した。本作は「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で配信されている。