【これからの見通し】原油高の一服と中銀利上げへの視線が交錯、ややドルの上値重い推移に 東京・アジア時間は原油が反落している。NY原油先物は、昨日のNY市場でつけた94ドル台から下落しており、足元では91ドル台で推移している。ただ、中東情勢に関しては確たる合意に向けた動きは発表されていない状況下で、市場にやや楽観的な見方が優勢になっている状況。期待先行で危うい面は否めないだろう。 また、アジア時間の