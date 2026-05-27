ＴＢＳは２７日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、休養中のお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀に言及した。日村は４月２８日に所属事務所を通し「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と休養。１１本のレギュラー番組をもち、ＴＢＳ系では「バナナサンド」（火曜・後８時）、「ジョブチューンアノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（土曜・後８時