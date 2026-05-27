ダイエット中でもおいしいスイーツを食べたい人必見！今回は、豆腐を使ってヘルシーに作れるチーズケーキを3つ紹介します。生クリームなしでも濃厚に仕上がるものから、油も砂糖も使わないレシピまでバリエーション豊かに揃えました。 ▼蜂蜜だけの優しい甘さがたまらない ノンオイル・ノンシュガーを実現した、豆腐＋ヨーグルト＋はちみつのやさしいハニーチーズケーキです。 ▼オーブンに入れるまでの準備時間はわずか15分！