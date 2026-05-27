ＴＢＳは２７日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、３１日で活動を終了する５人組グループ・嵐に言及した。グループとしては「ガキバラ帝国２０００！」、「ひみつの嵐ちゃん！」などのバラエティー番組、個人としてもドラマなどに出演。現在も櫻井翔が「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演している。龍宝正峰社長は「ＴＢＳではデビューしたばかりの頃に『ガキバラ帝国２０００！』、冠番組『ひみつの嵐ちゃん！』にもそろ