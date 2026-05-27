CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年5月27日、文昌航天発射場から「長征7号改」ロケットを打ち上げ、搭載していた通信技術試験衛星24号を所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征7号改（通信技術試験衛星24号）・ロケット：長征7号改（Long March 7A）・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月27日 1時16分・発射場：文昌航天発射場（中国）・ペイロード：通信技術試験衛星24号（TJS