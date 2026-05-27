意識高い生き方を貫く夫を尊敬していた妻も、赤ちゃんのお世話で余裕がなくなってきて…。妻が何気なく放った一言が、引き金になってしまい…。このまま夫婦関係が揺らぎ始めるのでしょうか…！？そして「美」に異様にこだわる夫を作った背景が明らかに！>>【まんが】意識高い人が夫になった(ウーマンエキサイト編集部)