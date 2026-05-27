【どこでもヤングチャンピオン 2026年6月号】 5月26日発売 価格：550円 【拡大画像へ】 秋田書店は5月26日に、「どこでもヤングチャンピオン」の最終号となる2026年6月号を発売し、同時に休刊の告知を発表した。 「どこでもヤングチャンピオン」は2019年11月に約300ページの雑誌として創刊された。2025年には2000ページを超えるボリュームに成長し、初の