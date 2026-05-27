【第10話】 5月27日 公開 第10話「銭湯と戦闘？」を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月27日、原作・後藤ねぎ氏、作画・御家かえる氏によるマンガ「ただいま待機中につき」第10話「銭湯と戦闘？」をマンガワンにて公開した。 第10話では、全員で銭湯を訪れたメイと川崎たち。広い湯船につかりながら、顛末を話し合う。メイはそれほど怒っているわけではないというが……。 また、マ