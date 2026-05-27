5月27日、横浜ビー・コルセアーズは、今シーズン名古屋ダイヤモンドドルフィンズに所属した佐藤卓磨とカイル・リチャードソンとの、2026－27シーズンにおける新規選手契約の締結を発表した。なお、両選手とも2027－28シーズンまでの2年契約となる。 北海道出身で現在31歳の佐藤は、197センチ93キロのシューティングガード兼スモールフォワード。