パルグループホールディングスがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の０．５７％）、または１４億円としており、取得期間は６月１日から８月３１日まで。株主還元の強化及び資本効率の向上を図り、将来の機動的な資本政策などを可能にするために取得するとしている。 出所：MINKABU PRESS