元 神宿の一ノ瀬みかが、ソロアーティストとして音楽活動を再開。1stデジタルシングル「NGKJ」を本日5月27日に配信リリースした。 （関連：でんぱ組.inc、第3期BiS、神宿……10年以上続いたグループの解散／活動休止2024年アイドルシーン振り返り） 一ノ瀬みかは、2014年にアイドルグループ 神宿のメンバーとして音楽活動をスタート。2021年にグループを脱退し、フリ