（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）は25日、信号関連の異常でダイヤが大幅に乱れた。高鉄によると、同日の旅客延べ18万人のほぼ全てに影響が及んだ。払い戻しの申請は関連規定に基づき、同日から1年間受け付ける。高鉄はこの日、午前8時から、北行き・南行きそれぞれ毎時3本の各駅停車（ビジネスクラスを除き全車自由席）のみを走らせる臨時ダイヤで運行した。帰宅時間帯には増発を行った。高鉄で設備トラブルなどによる