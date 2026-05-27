IVEのウォニョンになる道は、単に外見を模倣するだけではないようだ。【注目】BTSに日本人が作った「造語」も！知れば知るほど面白い韓国の新語・流行語完璧なビジュアルや洗練された振る舞い、どんな瞬間も「アイドル」として輝く姿。ウォニョンはしばしば、K-POP界における理想像として語られてきた。しかし、彼女が人々を惹きつけている理由は、外見の美しさだけでは語り尽くせない。今、ファンの間で熱い支持を得ているのは、