韓国で再び工事中の事故が発生した。【写真】「予見された人災」ソウル工事中事故に地域住民激怒警察と消防当局などによると、5月27日午後12時20分ごろ、ソウル江南区水西洞（カンナムグ・スソドン）にあるマンションの老朽配管の工事現場で埋没事故が発生し、60代の男性が死亡した。事故当時、作業員だった男性は老朽化した下水道管の整備中に崩落した土砂の下敷きになり、亡くなったことが判明した。崩れた土砂の高さは約2mに達