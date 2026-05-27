韓国で30代人口の婚姻と出産が増加し、今年3月と第1四半期の出生数が7年ぶりの高水準を記録したことがわかった。【注目】日本人女性は大歓迎？韓国で「韓国人男性×日本人女性」の国際結婚が急増のワケ国家データ庁が27日に発表した「3月の人口動向」によると、今年第1四半期の出生数は前年同期より9651人（14.8％）増加した7万5013人と集計された。2024年第2四半期から、前年同期比で8四半期連続の増加傾向にある。第1四半期ベー