あかつき本社 [東証Ｓ] が5月27日大引け後(15:45)に非開示だった業績見通しを発表。27年3月期の業績予想は連結経常利益が前期比18.6％減の51億円に減る見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 業績予想につきましては、中東情勢の緊張や金利水準の動向など今後想定され得る環境変化が当社グループの業績に与える影響を精査中でしたが、現時点における入手可能な情報や予測に基づき、