27日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比120円安の6万5020円で取引を終えた。出来高は3万6297枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては20.59円高。 株探ニュース