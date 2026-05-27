27日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比27ポイント安の3915.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万4425枚だった。この日のTOPIXの現物終値3918.01ポイントに対しては2.51ポイント安。 株探ニュース