27日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前日清算値比17ポイント安の818ポイントで取引を終えた。出来高は4723枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値826.84ポイントに対しては8.84ポイント安。 株探ニュース