27日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比9.5ポイント高の1798ポイントで取引を終えた。出来高は345枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1810.08ポイントに対しては12.08ポイント安。 株探ニュース