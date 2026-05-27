共犯の受刑者の女が証人出廷した５月２７日の裁判。最新情報を旭川地裁から中継でお伝えします。午前１０時半から始まった裁判は２０分ほど前に終了しました。内田梨瑚被告との間はパーテーションで仕切られ、顔を合わせることなく、小西受刑者が証言を始めました。小西受刑者は弁護側や検察側からの質問にしっかりと応じていて、涙をこらえながら答えている様子もうかがえました。弁護側の質問で「殺そうと思った？」