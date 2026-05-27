巨人・田中将大投手（37）が27日、先発が予想される28日のソフトバンク戦を前に取材に応じた。前日に決まった阿部慎之助前監督（47）の辞任について「選手一人一人、これまでもいろんな困難を乗り越えてきて、今があると思う。ここもチームみんなでこの状況を乗り越えていくことが大事かなと思います」と心境を語った。交流戦での登板は23年以来3年ぶりで、巨人移籍後では初めて。今季8試合目の先発で初めて東京ドームでの登板