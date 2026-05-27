サッカーのAFC U17アジアカップでU-17中国代表を準優勝に導いた日本人の浮嶋敏監督の去就について、中国国内では「続投が既定路線」との見方がある一方、上層部の判断によっては解任もあり得るとの報道も出ている。浮嶋監督は今大会でU-17中国代表を率いてグループリーグを突破し、同国に21年ぶりとなるU17ワールドカップ（W杯）出場権をもたらした。決勝トーナメントではサウジアラビア、オーストラリアと強豪国を相次いで下して