TBSは27日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、今月末をもって活動を終了する「嵐」に言及した。龍宝正峰社長は「TBSではデビューしたばかりの頃にガキバラ帝国2000！、グループとしてひみつの嵐ちゃん！など多くのバラエティー、ドラマに出演していただいた。長年にわたって視聴者の皆様にたくさんの笑顔と大きな感動を届けていただいた。これまでのご協力に深く御礼申し上げたい」と感謝を伝え、「グループとしての活動