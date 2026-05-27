TBSは27日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行った。歌手・あの（年齢非公表）がテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）内での発言をめぐって騒動に発展し、同番組を降板すると宣言したことを受け、番組制作のあり方について言及した。同局の合田隆信専務は「他局のことなので直接的なコメントはしない」と前置きした上で「バラエティーの演出の方法や、前後関係、その際の状況やその場の皆さん（出演者、ス