TBSは27日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、7月にスタートする日曜劇場「VIVANT」の続編について言及した。同局の龍宝正峰社長は会見冒頭のあいさつで「7月にスタートするVIVANT、そして9月の陸上アジア大会で再び社会現象を起こしたい」と期待を込めて語った。同作は、23年に俳優・堺雅人主演で大ヒット。阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結したことでも大きな話題を呼んだ。続