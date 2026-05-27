TBSは27日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、休養中のお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（54）に言及した。TBSラジオの林慎太郎社長は「所属事務所の発表以上の情報は私どもも把握しておりません」とした上で、「いろいろな方が日村さんの一大事なので（番組に）出ていただいている。しばらくはこの形で続けることになると思う」と説明した。また、TBSの合田隆信専務は「撮ったものはギリギリあるのですが、その後