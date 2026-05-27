NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。DeNAは篠木健太郎投手を1軍登録しました。篠木投手はここまで3試合に先発し、1勝0敗、防御率3.18、奪三振率10.06をマーク。この日行うオリックス戦に先発予定。自身初の交流戦先発には「あまり変わらず」と特別意識しないものの、「あまり投げたことのないバッターと対戦するので、しっかり反応を見て注意しながら投げていきたい」と意気込みました。