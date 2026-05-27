タレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。嫌がらせに遭った過去を振り返った。東京都出身で3歳下の弟との2人きょうだいで育ったという野呂。幼少期は「目立つことが凄く好きで。ボーイッシュな格好が多かったかもしれないです」と笑ってみせた。小学生時代は嫌な思いが多かったと振られ「そうですね」と明言。「男の子と仲が良かったっていうので、そういうこ