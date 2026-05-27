モデル・ダレノガレ明美（35）が、27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。“差別”について私見を展開したが、まさかの売れっ子芸人が言及した。ダレノガレは「わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ。みんな頑張ってんだよ。いろんな道で。自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」と投稿。すると「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルが「あのこれ、僕ですかね？」とリプライを送った。コロチキは過去に「