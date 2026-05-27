大学ミスコン出身で芸歴約半年のタレント・一ノ瀬ひかり（20）が、25日発売の『週刊ヤングマガジン』26号（講談社）の巻末グラビアに登場している。【写真】柔らかボディを披露した一ノ瀬ひかり一ノ瀬は、編集部が注目するアイドルを1ヶ月かけて深掘りプッシュする『ヤンマガWeb』マンスリー企画「NEXT推しガール！」にも登場している。先週に続いて登場した一ノ瀬は、お風呂ショットや海でのカット、大人っぽい姿まで披露。