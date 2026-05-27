ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」（運営：理想実業）は、関西国際空港に神座史上初のラグジュアリー型店舗を出店する。【画像複数】神座で豪華ラーメン続々…贅沢和牛ラーメン／贅沢和牛ラーメン（肉W）など関西国際空港第1ターミナル（国際線保安検査後エリア）内に「どうとんぼり神座 関西空港店」を6月2日オープンする。「日本・関西から海外へ出発するお客様に向けて、記憶に残るお食事体験を提供すべく、これまで