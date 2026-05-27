歌謡グループ「ミスタートロットジャパン」が27日、東京・カメイドクロックでメジャーデビュー記念イベントを行った。韓国のオーディション番組「ミスタートロット」の日本版ファイナリストで結成されたグループで、体調不良で活動休止中のジュノを除く4人でパフォーマンスを披露。この日発売されたデビューアルバム「ミスタートロットジャパン−JOURNEY−」に収録されたオリジナル曲「君と輪舞（ロンド）」や、ゴダイゴの「