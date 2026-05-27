日本相撲協会は２７日、東京・両国国技館で大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の番付編成会議を開き、嵐富士（２１）＝本名・松井奏凪人、福岡県出身、伊勢ケ浜＝の新十両昇進を決めた。嵐富士は師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）とともに都内の部屋で会見。「１つの目標にしていたので嬉しい：」と喜んだ。そして「伊勢ヶ浜部屋の猛稽古は人数が多く、質がかなり高い。初めはついていくことが精一杯で、キ