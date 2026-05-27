「シチズン時計」の管理職だった男が会社の倉庫から腕時計220万円相当を持ち出し買い取り店に売ったとして逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子本間欣哉容疑者（57）は、時計の管理を担当していた2019年12月からおよそ3カ月の間に腕時計8本220万円相当を持ち出し買い取り店に売った疑いがもたれています。警視庁によりますと、本間容疑者は事件後、行方不明でしたが静岡県の旅館で住み込みで働いていることが判明