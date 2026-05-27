「巨人−ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）巨人の田中将大投手（３７）が２７日、練習後に報道陣に対応。２６日に電撃辞任した阿部慎之助前監督（４７）についてコメントした。２８日のソフトバンク戦での先発が予想される右腕は、「チームとしてもそうだし、選手一人一人、これまでもいろいろな困難を乗り越えて今がみんなあると思う。しっかりとチームみんなでこの状況を乗り越えていくことが大事かなと思います」と話