栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件の発生から10日あまり。警察はこれまでに6人を逮捕し、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」による事件とみて捜査を進めてきましたが、新たに、事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取りました。この事件は、今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、これまでに実行役の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（