サッカーWEリーグのセレッソ大阪ヤンマーレディースに所属するFW宝田沙織（26）が27日、大阪市立長居小学校を訪問し、約100人の小学5年生を対象に「HANASAKA授業（夢授業）」を実施した。夢や目標を持つことの大切さや、それに向けて考えながら行動する大事さなどを伝える授業。セレッソ大阪の丸橋祐介アンバサダーとともに子供たちの前に立った宝田は、自身の生い立ちなどから細かく説明した。富山県出身で5歳からサッカー