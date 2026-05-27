国賓として来日しているフィリピンのマルコス大統領夫妻の歓迎行事が皇居で行われました。【映像】フィリピン大統領夫妻が来日 両陛下と行事や懇談の様子天皇皇后両陛下は午前、皇居でマルコス大統領夫妻を笑顔で出迎えられました。東庭での歓迎行事で、フィリピン国歌と君が代の演奏の後、大統領は儀仗隊による栄誉礼を受けました。行事中、大統領夫妻の地盤であるイロコス地方のフォークソングなども演奏されました。