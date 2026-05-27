プロ野球選手会とＮＰＢの事務折衝が２７日、都内で行われ、ＦＡ移籍した選手の人的補償制度を撤廃する方針がＮＰＢ側から伝えられた。次回７月３日の事務折衝で、ＮＰＢから具体案が提案される。選手会はかねて、移籍の障害となる可能性のある人的補償の撤廃を訴えており、加藤諭事務局次長は「人的補償があることで、獲りに行きづらいという話は球団の方からも聞いたことはあるので、そういった意味では一歩前進」と評価した