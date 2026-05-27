記者が議員の仕事部屋におじゃまして様々な話を聞く企画「会館探訪」。初回は第100・101代総理大臣を務めた岸田文雄氏の議員会館の部屋を訪問した。【映像】岸田氏の部屋にある大谷翔平の「WBC優勝ユニ」&選手全員のサイン岸田氏は、2023年の総理時代の敢行したウクライナ極秘訪問について、当時の緊迫した舞台裏を明かしてくれた。「ウクライナには列車で10時間かけて入った。国境を超えてウクライナ国内に入ってしばらく