直近50回の本数字出現データを紹介します。予想の参考にしてください。「空白域は（09）〜（14）。このうち（09）〜（12）は、直近10回で出現がまったくない完全空白域です。ケチャップ数字は、21回ぶりに出た（05）です。最有力は完全空白域内にあり、2月26日以来出ていない（12）。次いで、直近50回で出現が最少の2回、最後に出たのが3月2日の（31）です。直近50回で出現3回の（23）も要注意でしょう」（ロト探偵・工藤氏）