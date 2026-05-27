世間を驚かせた読売巨人軍・阿部慎之助監督の辞任劇。阿部前監督は「伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって」と涙ながらに語った。監督がシーズン途中に成績不振以外で辞任するのは、巨人史上初めてのことなのだ。それだけに今回の辞任は、巨人軍にとって大きな“汚点”として歴史に刻まれることとなった。もう一つ、重要な“初物”がある。阿部前監督のあとを継ぐ形となった橋上秀樹監督代行は、巨人でのプレー経験の