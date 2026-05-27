GWに4日間行われたTBS系の朝の情報番組『THE TIME,』のインスタライブイベント。5月5日の「子どもの日」は、東京・赤坂の特設会場で公開生配信され、TBSの安住紳一郎も参加した。「この日は『THE TIME,』の子どもの日特別企画として、抽選で集まった約100人の子どもたちと、朝7時ごろから『シマエナガ体操』を生放送しました。朝早くから元気いっぱいの子どもたちに、安住さんも目を細めていましたね。番組終了後に同イベント