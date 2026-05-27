新日本プロレスの棚橋弘至社長は２７日、この日２０１２年１月から親会社となっていたブシロードが、保有していた新日本プロレスの株式をテレビ朝日とサイバーエージェントに譲渡することを発表したことについてコメントを発表した。棚橋社長は新日本プロレス公式サイトで「新日本プロレスのファンの皆様、ご協力・ご支援頂いている皆様」と題し、次のようにコメントした。「このたび、株式会社ブシロード様から、株式会社テレ